  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16’sı tutuklandı
Gündem

Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16’sı tutuklandı

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:39:00 -
Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16’sı tutuklandı

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Habur Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurlarının rüşvet karşılığı kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladıkları iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 30 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Silopi Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

3 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Rüşvet karşılığı gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu gibi malzemeler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişlerinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay