Şırnak merkezli FETÖ operasyonu! Mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edildi
Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 askerden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi.09 Kasım 2018 Cuma 21:49
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 10 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şırnak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 6 astsubay ve 3 uzman çavuş ile ihraç edilmiş yüzbaşı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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