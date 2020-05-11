Şırnak kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Faraşin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 keskin nişancı tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 697 BKC mühimmatı, 37 kalaşnikof mermisi ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Bölgede terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.