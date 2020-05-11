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Aktüel

Şırnak kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:30:41 -
Şırnak kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Faraşin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 keskin nişancı tüfeği,‬ 6 kalaşnikof piyade tüfeği‬, 697 BKC mühimmatı, 37 kalaşnikof mermisi ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

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