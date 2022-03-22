Şırnak iftar saati, sahur vakti: Şırnak Ramazan imsakiyesi 2022 sabah akşam ezanı kaçta okunacak?
Şırnak Ramazan imsakiyesi 2022 son dakika haberleri Şırnaklılar tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı sultanlar sultanı Ramazan ayını nedeniyle diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi merak ediliyor. Şırnak imsakiye 2022 Ramazan iftar ve sahur saatleri haberimizde. 2022 ramazan imsakiyesi Şırnak sahur saat kaçta bitiyor? Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Şırnak’ta iftara ne kadar kaldı, Şırnak’ta sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2022 Şırnak için iftar ve sahur vakitleri...
Şırnak'ta binlerce vatandaş iftar ve sahur vaktini haberimizden kolayca öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Şırnak İmsakiye takvimi ile Ramazan ayına ilişkin imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri tek tek öğrebilebilmekte. İşte Şırnak imsakiye 2022 Şırnak iftar ve sahur vakti.
Şırnak 2022 imsakiyesi