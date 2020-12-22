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Aktüel Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:41:45 -
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Al, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başsavcı Al, spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasay Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içerisinde yaşam, spor ve haber kategorisindeki fotoğrafları seçmekte zorlandığını, hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu dile getiren Al, fotoğrafların ait olduğu kategoride çok güzel mesajlar ve anlamlar içerdiğini söyledi.

Tüm muhabirleri tebrik eden ve başarılı çalışmaların devamını dileyen Al, Anadolu Ajansının 100 yılı aşkın süredir yurt içi ve dışındaki bütün çalışanlarıyla önemli ve başarılı çalışmalar icra ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü kurumlarından biri olduğunu ifade eden Al, başarı ve özveriyle görev yapan yurt içi ve yurt dışındaki muhabir ve çalışanlarına başarılar diledi.


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