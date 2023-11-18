Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan HEDEP'li meclis üyelerine şamar

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Şırnak İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi tarafından, merkez Bahçelievler Mahallesi Nala Ru Mezarlığı Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Şırnak İl Özel İdaresi'ne ait atıl durumda olan bin 870 metrekarelik alanda çocuk parkı yapmak üzere iş birliği yaptı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka HEDEPli İl Genel ve Belediye Meclis üyelerinin park yapılmak istenen alanı gidip görmediklerini belirterek, “Bahse konu 890/1 parsel. Burası ortaokul alanı. Park alanı şu kadar. Bin 870 metre kare. Dedik böyle bir alan yok. Olsa getirin yapalım niye yapmayalım. Çıt yok ve toz kondurtmuyorlar. Biz diyoruz ki, arkadaşlar bakın bu yaptığınız yanlıştır. Bu konuyu red eden il genel meclisi üyeleri belki de oraya görmemişlerdir. Çünkü onlar Şırnaklı değil. İlçelerden geliyorlar. Bizim için Şırnak’tan ilçeden ne olursa olsun bir iş için karar vereceği zaman araştırmaları lazım. Gidip alana bakmaları lazım. En çok üzüldüğüm Şırnak’tan 2 tane il genel meclisi üyesi var. Bunlarda o arkadaşlarının kararına uyarak memleketinde yapılacak parkı ret ediyorlar” dedi.

“Biz yaparız siz yıkmak için itiraz edebilirsiniz”

HEDEPlilerin, AK Partili Belediye Meclis üyelerinin oyları ile aldıkları park yapım kararına itiraz edeceklerini ifade eden Başkan Yarka; “Bu park ile ilgili ne yaptık? Hemen Bahçelievler Mahallesindeki park alanı projemiz için, 3194 sayılı imar kanunu 8. Maddesi (b) bendi uyarınca, mekansal yapı yönetmeliği 32. Maddesine istinaden belediyemizin resen imar planı yapma ve yaptırma yetkisin dayanarak Bahçelievler Mahallesindeki 890 nolu ada 1 nolu parselin bin 870 metre kare alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği yapıp meclisimizin oy çokluğu ile 09 Ekim 2023 tarihinde 2023/138 sayılı karar ile resen onayladık ve bitirdik. Çünkü bizim yetkimiz var. Burada neymiş? Biz itiraz edeceğiz. Biz yaparız siz yıkmak için itiraz edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“İspat edin istifa edeceğim”

HEDEPli meclis üyelerinin, Bahçelievler Mahallesi park projesinin dokuz bin 600 metrekare alana yapılabileceğini ispatlayabilmeleri durumda istifa edeceğini söyleyen Yarka, “Bu 890/1 alanda eğer dokuz bin 600 metre kare alanı bana park alanı olarak verebiliyorlarsa ve ispat edebiliyorlarsa ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Eğer, bu karara red veren arkadaşlarımız, HEDEPli İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımız eğer buna cevap veremiyorlarsa onlarda aynı şekilde bu milletten hem özür dileyecekler hem de istifa etmelerini bekliyorum onlardan. Yok öyle bir şey. Bu milleti artık kandırmaya kimsenin hakkı yoktur. İnanın onların içi de rahat değil. Vicdanları da rahat değil. Çünkü yanlış bir şey. Ama Şırnak’a olan bu haksızlığa ben tahammül edemem. Bir de geçen biz basın açıklaması yaptık. Arkasından gelip tekrar yanlışı savunuyor. Ben bir belediye başkanı olarak sözümü söyledim” diye konuştu.

“Biz üreten insanlarız sizler gibi gasp etmeyiz”

Şırnak’ta 30 dönüm üzerine kurulan mesire alanının yıkılıp yerine 112 dönüm arazi üzerine yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi için HEDEPlilerin hedefi haline gelen Başkan Yarka, “Mesire alanından bahsediyorlar. Bizim bir mesire alanımız vardı. El koydular, gasp ettiler. Biz üreten insanlarız. Biz sizin gibi gaspçı değiliz. Biz sadece üretiriz. Kimsenin ne malında ne işinde gözümüz yok. Mesire alanı diyorlar, el koydular bilmem ne yaptılar. Şuanda orada millet bahçesi yok. Eski mesire alanı 30 dönümdü. Şuanda gördüğünüz 112 dönüm arsa üzerine yapılmış ve yüzde 55’i bitmiş. Sadece çevre düzenlemesi ve yolları kaldı. Arzu ederlerse buyursunlar gelsinler. Özellikle beni bu koltuğumdan etmek için, araçları da benden. Belediyenin makam aracını, fen İşlerinden bir arkadaşımız ile gitsinler, tüm bu üzerime atfettikleri konuları tek tek yerinde baksınlar. Bu da yok. Halep uzak ise arşın burada” dedi.