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Şirketler personelleri için online eğitimi tercih ediyor

Acadewy CEO’su Erkut Ergenç, "Günümüzde şirketler eğitim faaliyetleri için online eğitimi tercih ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:01
Şirketler personelleri için online eğitimi tercih ediyor

Acadewy CEO’su Erkut Ergenç, "Günümüzde şirketler eğitim faaliyetleri için online eğitimi tercih ediyor. Bu oran her yıl yüzde 10 civarında artıyor" dedi.


Eğitim faaliyetleri, işletmeler için olmazsa olmazlardan. Günümüzde birçok şirket, verimliliğini artırmak ve şirket içi faaliyetlerindeki başarı için çalışanlarına çeşitli eğitimler aldırıyor. Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımıza girmesiyle gelen değişimler işletmenin her aşamasında etkili olsa da bu değişim eğitim noktasında daha yavaş ilerliyor. Online eğitim şirketlerinden Acadewy CEO’su Erkut Ergenç, online eğitimlerin özellikle büyük firmalar tarafından kullanıldığını söylerken günümüzde KOBİ’lerin de yavaş yavaş bu teknolojilerle tanıştığını ifade etti.



Online eğitime ilgi


Online eğitimlerin şirketler için oldukça verimli olduğunu ifade eden Ergenç, online eğitimlerin özellikle maliyetleri ciddi oranda düşürdüğü, ayrıca iş görenlerin zamanlarında da önemli derecede zaman kazancı sağlandığını söyledi. Önemli düzeydeki verimlilik ve maliyet avantajına rağmen eğitimdeki dijitalleşmenin istenilen seviyede olmadığını ifade eden Ergenç, ülkemizdeki bu alandaki oranın halen ABD’ye göre yüzde 75 daha düşük olduğunu ifade etti. Bu konuda birçok araştırma yaptıklarını ifade eden Ergenç, son yıllarda yaşanan ekonomik daralmaların online eğitim alanındaki ilgiyi de artırdığını söyledi. E-içerik üretim kapasitesi ve yeteneklerinin artması nedeniyle bugün sektörün önünde önemli fırsatların olduğunu ifade etti.



Eğitim platformu


Acadewy olarak bireysel kullanıcılara da hizmet verdiklerini ifade eden Ergenç, özellikle bireysel kullanıcılar için tek ödeme ile yüzlerce eğitim içeriğine ulaşabilecekleri bir platform oluşturduklarını söyledi. Academy’yi bir eğitim platformu olarak kullanıcılara sunduklarını belirten Ergenç, sürdürülebilir bir gelişim için bu tarz eğitim uygulamalarının ülkemizde artması gerekliliğine işaret etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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