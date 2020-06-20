Şirketler Ar-Ge’ye 15 milyar TL harcadı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2019 için en fazla harcama yüzde 43.6’yla genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) amacıyla yapıldı. Bunu yüzde 18.7’yle savunma, yüzde 10.6’yla endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7.1’le genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), yüzde 5.1’le ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 için yapılan tahmine göre de en çok ödenek yüzde 46.6’yla genel bilgi gelişimine (genel üniversite fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu yüzde 20.8’yle savunma, yüzde 8.6’yla endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6.1’le genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4.7’yle eğitim izledi.