Şirket ortakları Bağ-Kur sigortalısı olur

Soru: 24 yıldan bu yana SSK’lı çalıştığım limitet şirketten 13 gün önce sembolik olarak yüzde 1 oranında hisse aldım. Emekliliğime üç yıl var. Şirketten hisse aldığım için SSK sigortalılığıma zarar gelir mi? Ahmet D.

Cevap: Limitet şirket ortakları Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılır. Şirket ortakları ortak oldukları şirketten SSK’lı bildirilemezler, bildirseler de geçerli olmaz. Şirketten hisse aldığınız günden itibaren Bağ-Kur kapsamında kendi priminizi kendiniz ödemelisiniz. Kendinizi ortak olduğunuz şirketten sakın SSK’lı bildirtmeyin. Çünkü bu SSK ödemeleri geçerli sayılmıyor. Bağ-Kur kaydı açtırıp primlerinizi ödeyin. Verdiğiniz bilgilere göre emeklilik yaşınız dolana kadar ödenecek Bağ-Kur priminiz 1260 günü bulmayacağından yine SSK statüsünden emekli olacaksınız. Yeter ki, emeklilik müracaat tarihinde Bağ-Kur prim borcunuz olmasın.