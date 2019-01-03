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Şirket ortakları Bağ-Kur sigortalısı olur

Murat Özdamarve Muhammet Resuloğlu, şirket ortaklarının sigorta durumuna ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:17
Şirket ortakları Bağ-Kur sigortalısı olur

Soru: 24 yıldan bu yana SSK’lı çalıştığım limitet şirketten 13 gün önce sembolik olarak yüzde 1 oranında hisse aldım. Emekliliğime üç yıl var. Şirketten hisse aldığım için SSK sigortalılığıma zarar gelir mi? Ahmet D.

Cevap: Limitet şirket ortakları Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılır. Şirket ortakları ortak oldukları şirketten SSK’lı bildirilemezler, bildirseler de geçerli olmaz. Şirketten hisse aldığınız günden itibaren Bağ-Kur kapsamında kendi priminizi kendiniz ödemelisiniz. Kendinizi ortak olduğunuz şirketten sakın SSK’lı bildirtmeyin. Çünkü bu SSK ödemeleri geçerli sayılmıyor. Bağ-Kur kaydı açtırıp primlerinizi ödeyin. Verdiğiniz bilgilere göre emeklilik yaşınız dolana kadar ödenecek Bağ-Kur priminiz 1260 günü bulmayacağından yine SSK statüsünden emekli olacaksınız. Yeter ki, emeklilik müracaat tarihinde Bağ-Kur prim borcunuz olmasın.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:17
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  8. Bağ-Kur kaydı
  9. Bağ-Kur primi
  10. SSK statüsü
  11. emekli
  12. emeklilik müracaat tarihi
  13. Bağ-Kur prim borcu

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