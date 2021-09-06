Şirket, ölümler ortaya çıkınca itiraf etmek zorunda kaldı! Bakın aşının içinden ne çıktı

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ABD merkezli ilaç şirketi Moderna üretimi Kovid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay veren Japonya'da aşı yapılan iki Japon vatandaşının ölümü dünyayı salladı. Japonya konuyla ilgili soruşturma başlatırken ölen Japonların aşılama nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

1 milyon 630 bin doz aşı toplatıldı

Skandalın patlamasının ardından Japon devleti, 1.63 milyon doz aşının kullanımını askıya alındı. Japonya, yaptığı araştırmanın ardından aşılarda metal içerikli yabancı madde tespit edildiğini duyurdu.

Moderna'dan "paslanmaz çelik" itirafı

Skandalın patlak vermesinin ardından Moderna'dan mecburi bir açıklama geldi. Ülkeye gönderilen şüpheli aşıların içindeki madde ise bu açıklamayla ortaya çıkmış oldu.

Moderna, bazı Kovid-19 aşılarının içinde tespit edilen maddenin paslanmaz çelik parçacıkları olduğunu açıkladı.

"Ciddi bir tehlike arz etmiyor" savunması

Moderna'nın Japonya'daki aşı dağıtımını yürüten Japon ilaç firması Takeda ile yaptığı ortak açıklamada "Moderna'nın Kovid-19 aşılarında nadir görülen paslanmaz çelik parçacıkları insan sağlığı için ciddi tehlike arz etmemekte, maddenin, aşının fayda/zarar profiline tesir etkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilirken, aşı yapılan kolda kasa ulaşabilecek parçacıkların yan etki oluşturabileceği, ancak zararın bunun ötesine geçmeyeceği iddia edildi.

Öte yandan aşılardaki bu maddelerin gözle görünür olup olmadığı, parçacıkların hangi boyutlarda olduğu, sözkonusu aşıların neden kontrol edilmediği, paslanmaz çeliğin nasıl aşılara dahil olduğu ve çelik parçacıklarının insan hücrelerine tahribat verip vermeyeceği akıllarda soru işareti bıraktı.