Sirkenin kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Sirke üstelik en ucuz, çevreye asla zarar vermeyen tıpkı arapsabunu gibi harika bir temizlik maddesidir.

Bilgisayarınızı temizlemek, mutfaktaki kötü kokuları gidermek, çelik tencereleri parlatmak için sirke kullanabilirsiniz.

Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurun. Sirkeyi ilave havalandırma olmaksızın güvenle kullanabilir ve her yüzeye uygulayabilirsiniz. Sirkeyi banyonun demirbaş eşyalarında, fayanslarda, mobilyalarda, boyalı yüzeylerde, plastik perdelerde ve buna benzer birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Hafif lekeler için, sirkeyi eşit miktarda suyla seyreltin.



Eğer eti pişirirken yaktıysanız ya da evinizde sürekli sigara içiliyorsa, kokunun en yoğun olduğu dörtte üçünü sirke ya da elma sirkesiyle doldurduğunu bir kâse koyarak duman kokusunu giderebilirsiniz. Koku evinizin tümüne dağıldıysa farklı odalarda birkaç kâse kullanabilirsiniz. Koku bir günden daha kısa sürede çıkacaktır.

Bilgisayarınız, yazıcınız, faks makineniz ve diğer ev ofis araçlarını tozdan uzak tutarsanız daha iyi çalışacaktır. Temizliğe başlamadan önce tüm elektronik aletlerin kapalı olduğundan emin olun. Bir kaba eşit miktarlarda su ve sirke koyun. Temiz bir bezi bu karışımın içinde nemlendirin. Silmeye başlayın. Klavyenizin tuşları gibi dar yerleri silmek için ise elinizde bir parça pamuk kullanın.

Evinizdeki krom ve paslanmaz çeliği temizlemek için, sprey şişesine koyduğunuz seyreltilmiş sirkeyle ve yumuşak bir bezle parlatabilirsiniz.

Gümüş bilezik, yüzük ve diğer takılarınızın yanında evdeki gümüş eşyalarınızın yeni gibi parlaması için yarım bardak sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat karıştırdığınız suyun içinde 2-3 saat bekletin. Sonra soğuk suyun altında durulayın ve yumuşak bir bezle kurutun.

Çocuğunuzun mobilyanıza ya da duvarınıza yapıştırdığı etiketleri çıkarmak için, kenarlarına ve köşelerine biraz sirkeyi emdirin ve dikkatlice kredi kartı ya da plastik telefon kartıyla kazıyın. Cam, plastik gibi yüzeylerdeki fiyat etiketlerini çıkarmak için üzerine biraz daha fazla sirke dökün, birkaç dakika bekleyin ve temiz bir kumaşla çıkarın.

İçebilirseniz iştah keser ve kilo verdirir

Kilo vermek için elma sirkesi doğal bir yol.. Çünkü iştahı bastırır. Her yemekten önce üç çay kaşığı elma sirkesi içilmesi şeklinde uygulanır. Sirkeyi saf halde içemeyenler için su ile karıştırma önerilir. Tadı yüzünden içmekte zorlananlar için birer çay kaşığı ile başlayarak zamanla arttırma yolu da tavsiye edilmektedir. Bazı ülkelerde elma sirkesinden hazırlanmış tabletler bile kullanılmaktadır. Midesi hassas kişilere tavsiye edilmez. Ayrıca elma sirkesinin asitli yapısı diş minesine zarar verebileceğinden diş bakımı diyet süresince ihmal edilmemelidir.