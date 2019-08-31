Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Çok pratik şekilde hazırlayacağınız bir turşu tarifiniz sizler için derledik!

Bilinen turşuların aksine, pişirilmesi ve yağlanması ekstra bir lezzet katıyor bu tarife. Siz de denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

Malzemeler

Yarım kilo sivri biber

7 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (isteğe bağlı)

Dereotu (isteğe bağlı)

Öncelikle biberleri temizleyip, yeterlli büyüklükte parçalara ayırın.

Geniş bir tencere içerisine sirke, su ve yağı alıp, su kaynadığında içerisine biberleri ilave edin. Ardından sarımsakları da üzerine ekleyin.

Biberlerin rengi döndükten sonra, kırmızı biber, tuz, maydanoz ve dereotunu ilave edip hemen ocaktan alın.

Malzemelerin çok pişmemesine özen gösterin.

Şimdiden afiyet olsun...