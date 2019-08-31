0553 313 94 23

Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

"5 dakikada turşu yapılır mı?" diye soruyorsanız, "evet" cevabını bu yazıda bulabilirsiniz. Çok basit ve bir o kadar lezzetli bir turşu tarifini sizler için derledik. Peki kışlık yağlı biber turşusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Çok pratik şekilde hazırlayacağınız bir turşu tarifiniz sizler için derledik!

Bilinen turşuların aksine, pişirilmesi ve yağlanması ekstra bir lezzet katıyor bu tarife. Siz de denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

Malzemeler

  • Yarım kilo sivri biber
  • 7 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı üzüm sirkesi
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Maydanoz (isteğe bağlı)
  • Dereotu (isteğe bağlı)

Öncelikle biberleri temizleyip, yeterlli büyüklükte parçalara ayırın. 

Geniş bir tencere içerisine sirke, su ve yağı alıp, su kaynadığında içerisine biberleri ilave edin. Ardından sarımsakları da üzerine ekleyin.

Biberlerin rengi döndükten sonra, kırmızı biber, tuz, maydanoz ve dereotunu ilave edip hemen ocaktan alın. 

Malzemelerin çok pişmemesine özen gösterin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
  1. Yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
  2. yağlı biber turşusu nasıl yapılır nefis yemek tarifleri
  3. Yağlı biber turşusu yapılışı
  4. yağlı biber turşusu nasıl yapılır yeniakit
  5. kışlık yağlı biber turşusu nasıl yapılır
  6. turşu tarifi
  7. yağlı turşu tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç kazada bir aile yok oldu
    1. Korkunç kazada bir aile yok oldu
    2. BAE'den gerilimi tırmandıracak..
    3. Erdoğan resmen imzaladı! Merkez..
    4. Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl..
    5. Almanya'da Türkiye ve Erdoğan depremi!
    6. Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti!..
    7. Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti!..
    8. Tekirdağ'da orman yangını
    9. Diyarbakır’da alacak-verecek..
    10. İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı
    11. Düzce’de pat pat devrildi: 1’i ağır 5..
    12. ABD, İran tankerini yaptırım listesine..
    13. İzmir ‘de Otomobil Köprüden Uçtu: 2..
    14. Cumhurbaşkanı Atama kararı Resmi..
    15. Alanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştu
    16. İşçilerin İBB önündeki bekleyişi..
    17. Kocaeli TEM’de makas atan otomobil..
    18. Fethiye’de otomobil motosiklete..
    19. İklim aktivisti Thunberg, BM önünde..
    20. Hız göstergesi 190 Km’de takılı kaldı,..
    21. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu..
    22. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne..
    23. Muğla Ortaca’da trafik kazası biri..
    24. Atama kararı Resmi Gazete'de
    25. Yemen'deki Aden ve Ebyen saldırıları
    26. Merkez Bankası Başkan..
    27. Emniyetten açıklama
    28. Bodrumlular Ardahan Belediye..
    29. Netanyahu'dan Macron'a uyarı: Onunla..
    30. Venezuela hükümetinden Kolombiya'ya..
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"
    Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı