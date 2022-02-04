Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı? Sirkeli su içmenin faydaları

Sirkeli suyun tüketimi dikkatli yapılmalıdır. Sirkeli suyun faydaları saymakla bitmeyeceği gibi, yararları da insan sağlığı açısından oldukça fazladır. Türk insanının mutfaktaki önemli yardımcı araçlarından olan sirke, salata ve turşu yapımında oldukça tercih edilmektedir. Yemeklerde kullanımının yanında, içerdikleri ile insan sağlığı açısından da önem arz eden bu sulu çözelti, çok eski tarihlerden bu yana ilaç yapımında da önemli bir görev üstlenmiştir. Sirkeli suyun faydaları bilimsel açıdan tam olarak kanıtlanmasa da, halk arasında saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Gerek grip, gerek cildi güzelleştirmek gibi çeşitli amaçlarla yararlanılan sirke su, içeriğinde A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pektin, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırmaktadır.

Sirkeli suyun faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur

Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar

Tümörlü hücre oluşumunu engellerler

Bağışıklığı güçlendirir

Enerji kaynağıdır

Cildi diri tutar ve güzelleştirir

Sindirim sistemine iyi gelir

Ağız sağlığı üzerinde etkilidir

Sirkeli su içmek hangi rahatsızlıkları önler?

- Sirkeli su içmek metabolizmayı hızlandırdığı gibi yağ yakılmasını da sağlıyor.

- Güçlü bir antioksidan olan sirkeli su vücutta detoks etkisi yaratır.

- Su ile seyreltilerek içilen sirke mide rahatsızlıklarını önler.

- Düzenli sirkeli su içildiği takdirde bağırsak hareketleri de düzenlenir.

- Sirkeli su kolesterolü de düşürmeye etki eder.

- Sirkeli su tok tuttuğu için diyet listelerine de mutlaka eklenmelidir.

- Sirkeli suyu düzenli bir şekilde içmek kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

- Sirkeli su içmek diş eti rahatsızlıklarını da önlüyor. Mikropları öldüren sirkeli su diş etlerini de toparlıyor.

- Sirkeli su içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Elma sirke- Elma sirkeli su nasıl yapılır?

1 bardak içme suyunun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi katılır. Ardından karışıma 1 tatlı kaşığı da bal eklenerek tüketilebilir. Bu karışım yemeklerden önce ve özellikle de sabahları aç karnına tüketildiğinde hem zayıflama sürecini hızlandıracak hem de kötü kolesterolü düşürecektir.

Sirkeli su nasıl içilmeli?

Elma sirkesinin ılık bir su ile karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Elma sirkesinde bulunan keskin tadı önlemek için ve içimini kolaylaştırmak için de içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Sirkeli su kullanım alanları

Günümüzde en çok üzüm sirkesi ve elma sirkesi kullanılıyor. Sirkenin kullanım alanları da farklılık gösteriyor. Özellikle elma sirkesi çoğunlukla yüz, cilt ve saç temizliğinde kullanılıyor. Ayrıca sirkeli su karışımı yemeklerde ve salata soslarında da rahat bir şekilde kullanılıyor. Sirkenin içeriğinde asit yoğun miktarda bulunduğu için mutlaka seyreltilerek tüketilmelidir. Sirke seyreltilmeden kullanıldığında ve ya fazla tüketildiğinde mide asit dengesinde bozulmalar meydana gelebilir. Bu sirke diş minelerini aşındırır. Mideyi rahatsız ederek ülser ve reflü gibi hastalıklara da yol açabilir.

Sirkeli su zayıflatır mı?

Asidik özellikler içeren elma sirkesi vücutta yağ toplanmasının da önüne geçiyor. Özellikle aç karna tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran, yağ depolanmasını azaltıp metabolizmayı hızlandıran, toksinleri vücuttan atan elma sirkesinin zayıflamaya yardımcı olduğunu söylemek mümkün.