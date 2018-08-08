Sirke lekesi nasıl çıkarılır?

Kıyafetler üzerinde oluşmuş olan sirke lekeleri için sirkeyi kimyasal olarak çözecek bir karışıma ihtiyaç vardır. Ayrıca kıyafet üzerinde oluşan lekelerin temizliğinde tek amaç lekeyi çıkarmak olmamalı, aynı zamanda doğru eşyalar kullanılarak temizlik yapılması hedeflenmelidir. Aksi takdirde çok sevilen bir kıyafet, kolay bir leke uğruna da olsa yanlış bir temizlik maddesi yüzünden giyilemeyecek duruma gelebilir.

Bu leke için çözüm amonyaklı su karışımdadır. Karışımı hazırlamak için, yarım litre sıcak suyun içine bir çay kaşığı amonyak eklenir. İlk olarak karışımdan az miktarda alınarak kıyafetin görünmeyen bir bölgesinde denenmelidir.

Bu şekilde amonyaklı karışımın kıyafetin rengine zarar verip vermediğinden emin olunmalıdır. Bundan sonra lekeli kısım karışıma batırılır veya temiz ve beyaz bir bez yardımıyla karışım lekenin üzerinde uygulanır.

Temizleme esnasında fazla bastırmadan yumuşak hareketlerle ovalamak kıyafetin kumaşını koruyacaktır. Eğer temizlik öncesinde ve sonrasında kıyafet herhangi bir hasar gördüyse kuru temizlemeye başvurulabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.