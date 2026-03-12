  • İSTANBUL
Yerel Şirinler İstanbul'a indi! Çocukları bekliyor!
Yerel

Şirinler İstanbul'a indi! Çocukları bekliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şirinler İstanbul'a indi! Çocukları bekliyor!

Sarıyer'deki Vadistanbul'da 2 bin metrekarelik devasa bir alana kurulan "Şirinler Köyü", kapılarını tüm ziyaretçilere açtı.

İstanbul'da kurulan "Şirinler Köyü (The Smurf Experience)" adlı interaktif deneyim alanı ziyarete açıldı.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'deki Vadistanbul'da 2 bin metrekarelik alana kurulan sergi, çocuklara ve ailelerine çeşitli teknolojilerle etkileşimli bir ortam sunuyor. Belçika'dan 26 konteynerle getirilen dekorların kullanıldığı etkinlik alanında; sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle uçuş deneyimi, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, interaktif oyunlar ve macera parkurları yer alıyor. Alanda ayrıca 7,5 metre uzunluğunda hareketli (animatronik) Gargamel figürü de sergileniyor.

Organizasyonu Expirium Live tarafından gerçekleştirilen ve çocuklar için özel etkinlik alanlarının da bulunduğu sergi, 15 Mayıs'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Biletlere Biletinal'dan ulaşılabilecek. 

