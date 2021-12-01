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Gündem Şirin Payzın’dan yine ikiyüzlü paylaşım! Fatih Ertürk’ü görmedi, başkasıyla ilgileniyor
Gündem

Şirin Payzın’dan yine ikiyüzlü paylaşım! Fatih Ertürk’ü görmedi, başkasıyla ilgileniyor

Halk TV sunucusu Şirin Payzın sosyal medya hesabından ikiyüzlülüğünü ortaya koyan paylaşımlarını sürdürüyor. Kendi çalıştığı Halk TV’den Fatih Ertürk’ün tazminatsız kavulmasına gözlerini kapatan Payzın, başka kurumlarla ilgilenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:11:00 -
Şirin Payzın’dan yine ikiyüzlü paylaşım! Fatih Ertürk’ü görmedi, başkasıyla ilgileniyor

CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın’dan ikiyüzlü paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Fatih Ertürk Halk TV’den tazminatsız olarak kovulmuştu

Halk TV’nin Ankara bürosunu kapatmasıyla tazminatsız olarak kovulan Fatih Ertürk’ün ‘hak-hukuk-adalet’ arayışı sürüyor. Ertürk, yaşadığı haksızlığı “Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız.Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim." sözleriyle dile getirmişti.  

İş arkadaşının tazminatının peşine düşeceğini başka kurumla uğraşıyor

Şirin Payzın, çalıştığı kurumdaki iş arkadaşının tazminatının peşine düşeceğine başka kurumlarla ilgileniyor. Hürriyet’le ilgili paylaşımda bulunan Halk TV sunucusu Şirin Payzın, “50 Hürriyet gazetesi çalışanı tazminatsız işten atılmıştı.. bu konuda bir gelişme var mı @ipekkozbey 50 gazetecinin tazminatını ödemeyen Hürriyet gazetesi … Niye durup dururken bunu hatırlattım derseniz kendi tazminat görüşmelerinden memnun olup kırgın ayrılmadığını anlatanları görünce ve hala itibar edilenler listesinde olanlara bakınca dayanamadım da..” şeklinde paylaşımda bulundu. 





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