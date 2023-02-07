Şirin Payzın'dan insanlık dışı deprem paylaşımı!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketini provokasyon aracı olarak kullanan Şirin Payzın, bölgeden paylaştığı bir fotoğraf karesi ile tepkileri üzerine topladı.
Yeniakit.com.tr
Türkiye bir yandan deprem ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da AK Parti düşmanlığından gözleri kararanların insanlık dışı tutumları ile mücadele ediyor.
CHP'ye yakın Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımla tıynetini ortaya koydu.
AK Parti'nin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan binasının enkaz fotoğrafını paylan Mengü, "AKP İl Başkanlığı da yıkılan binalar arasında." dedi.
Mengü'nün Türkiye'nin ortak acısı üzerinden siyasi düşmanlık gütmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
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