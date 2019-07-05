Şirin Payzın peodofiliyi öven Elif Şafak'a 'şirin'lik yaptı

Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı iğrenç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ortaya çıkmıştı. Bu durum birçok kişinin tepkisine yol açarken terör sevici T24 yazarı Şirin Payzın'ın, Elif Şafak ile yeni kitabı hakkında konuşması 'Şirin Payzın'dan Elif Şafak'a şirinlik' olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde nafaka açıklamasıyla büyük bir skandala imza atan Şirin Payzın'ın çocuk peodofili üzerine kitap yazan Elif Şafak'ı ziyaret etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kişi Elif Şafak'a 'sapık' yakıştırması yaparken Payzın'ın reklam yaptığını söylendi.

Röportajda skandal ifadeler

Röportajda yeni kitabından çok siyasete vurgu yapan Elif Şafak, "Türkiye, Pakistan, Venezuela gibi çok çalkantılar yasamış yerlerden gelen romancıların, özellikle demokrasiyi kaybetmiş ülkelerden gelen romancıların bence apolitik olmak gibi bir lüksü yok" ifadelerini kullandı. Şafak röportajın devamında, Gezi'nin finansörü Osman Kavala'nın tutuklu olmasına değinerek bu konuda sessiz kalınmaması yönünde skandal bir çağrı yaptı.

Çocuk istismarı kitabı ödül almıştı

Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü aldığı ortaya çıktı. İçerisinde açıkça pedofili ifadeleri barındıran çalışmaya Türkiye Yazarlar Birliği nasıl ödül verdi? soruları sorulmuştu.

Elif Şafak'a tepki gösterilmemişti

Abdullah Şevki’nin iğrenç satırları sosyal medyada tartışılırken önemli isimlerden de kitapla ilgili tepkiler gelmişti. 2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu olarak duruyor.

Şirin Payzın'ın ziyaretine gelen tepkiler