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Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı!

Şirin Payzın, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla CNN Türk'ten ayrıldığını açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:43
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı!

Geçen aylarda Hürriyet ve Posta gazeteleri ile birlikte Demirören Medya Grubu'na devredilen CNN Türk'te yönetim, "Ne Oluyor?" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın'ın görevine son verdi.

Söz konusu kararın tebliğ edildiği Payzın, Demirören Medya Center'daki odasını boşalttı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı. Payzın ayrılma kararını sosyal medyadan duyurdu.

"17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti. CNNTÜRK'le yollarımızı ayırdık. Neler sığmadı ki 17 yıla" ifadesini kullanan Payzın, şöyle devam etti:

Afganistan,Irak, Suriye'de ki savaş bölgelerinden yapılan yayınlar,bir muhabir olarak canla başla çalışma.11 Eylül ve sonrasında değişen her şey, İran, Lübnan, Filistin, İsrail, Kosova yani muhabir olarak asla kopmadığım bölgeler, canlı yayınlar, özel haberler, haber takipleri…

Sonra lider röportajları Trump'tan Hillary Clinton'a, Tarık Aziz'den AB liderlerine…Davos'lar, AB zirveleri, Washington'dan bildirmeler, Nevruz'lar…

Soma gibi, Van depremi gibi yüreğimizi yakan haberler, seçimler… Yüzlerce canlı yayın, yüzlerce haber… Dış haber muhabirliği ile başladım, sonra Yeni Gün Hafta Sonu'nu yarattık ve ilk defa bir haftasonu kuşağı yayınlandı haber kanallarında.

Sonra, Ne Oluyor? başladı. 9 sezon yayınlandı. Kimi hararetli kimi sakin, yüzlerce konuyu, siyaseti, haberi tartıştık. Teke tek röportajlarda muhalefet liderlerine, bakanlara, milletvekillerine soru sordum. Bazen kızdılar, bazen güldüler, bazen manşet oldular.

Ama sormaktan asla vazgeçmedim. Ve tabii bu süreçte onlarca renkli gömleğim de bana ve size eşlik etti. CNN Türk bana, ben ona çok şey kattık birlikte haber ve gazetecilik ödülleri kazandık. Sektörün en iyi kameraman, muhabir, editör, yönetmenleriyle çalıştım. Şimdi yeni bir sayfa. Çok yakında yeniden buluşmak üzere.

17 senelik birliktelik bugün resmi olarak bitti

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:43
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