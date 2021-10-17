Şirin Payzın cehaletin dibine vurdu! Erdoğan'ın Afrika turunu bakın nasıl gösterdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirecek. Angola’ya gidecek olan Erdoğan’ın ikinci durağı Togo olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son durak olarak Nijerya’da uçacak. Erdoğan’ın Angola’da, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı amaçlayan bir dizi anlaşmalar yapması bekleniyor. Togo’da ise, inşaat sektörü başta olmak üzere tekstil, mobilya, gıda, elektronik, inşaat malzemeleri gibi alanlarda görüşmelerin yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca Togo’da savunma sanayisi alanında da görüşmeler gerçekleştirilecek. Nijerya’da ise ticari hacmin geliştirilmesinin yanı sıra, madencilik, enerji ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalanması hedefleniyor. Aynı zamanda FETÖ’nün Afrika’daki etkinliğine de darbe vurulması bekleniyor.

Muhaliflerin derdi başka!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasına yapacağı ziyaretlerde, ülkelerin Türkiye ile ticari hacmini geliştirmek ve çeşitli alanlarda önemli anlaşmalar yapacak. Ancak muhalifler, şimdiden kara propagandaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’daki ziyaretlerini küçük düşürmeye çalışan Şirin Payzın gibi CHP yandaşları, akılalmaz ithamlarla Erdoğan’ı hedef aldı.

Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın ziyaretleri hakkında “turistik gezi” algısı oluşturmaya kalktı. Ziyaretleri kendince küçük gören Payzın, “Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun. Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş” ifadelerini kullandı.

Şirin Payzın’ın altına çok sayıda tepki geldi.

Afrika ziyaretinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında iki ülke arasında siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve savunma sanayisi alanlarında görüşmeler yapacak. Türkiye-Angola ticaret hacmi 2019 rakamlarına göre 211 milyon doları bulurken, Erdoğan'ın ziyaretiyle bu sayının 500 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 8 milyon nüfuslu Batı Afrika ülkesi Togo fosfat üreticisi ve bunun önemli bir kısmını yurt dışına ihraç ediyor. İnşaat sektörü başta olmak üzere tekstil, mobilya, gıda, elektronik, inşaat malzemeleri gibi alanlarda da ticaret ve yatırıma ihtiyaç duyuyor. 2020 verilerine göre Türkiye-Togo ticaret hacmi 150 milyon doları buldu. Erdoğan'ın Togolu mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanında savunma sanayisi alanında görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda son durağı kıtanın "devi" olarak bilinen Nijerya olacak. İki ülke ilişkileri, karşılıklı ziyaretlerin yanında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve D-8 gibi uluslararası kuruluşların çatısı altında devam ediyor. THY ise ülkenin ticaret merkezi Lagos, başkent Abuja ve Port Harcourt'a seferler düzenliyor. Atılan adımlar neticesinde Türkiye'nin Nijerya ile ticaret hacmi 2020 verilerine göre 750 milyon dolar oldu. Bu rakamla Nijerya, Sahraaltı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olmaya devam ediyor. Ziyaret kapsamında madencilik, enerji ve hidrokarbon alanında anlaşmalar imzalanması hedefleniyor.

Nijerya, FETÖ yapılanmasının Afrika'da en yoğun olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Erdoğan'ın Nijerya ziyareti FETÖ’nün Afrika’daki etkisinin kırılması bakımından önem taşıyor. Öte yandan ülkenin kuzeyinde Boko Haram terör örgütü ve silahlı çetelerle mücadele eden Nijerya, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına talip. Türkiye'nin insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayisi alanında attığı adımlar, Nijerya ile kurulacak ilişkilerde önemli bir köprü vazifesi görebilir.