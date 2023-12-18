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Dünya Sırbistan'da Vucic zafer kazandı
Dünya

Sırbistan'da Vucic zafer kazandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 02:53:00 -
Sırbistan'da Vucic zafer kazandı

Sırbistan'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksender Vucic liderliğinde iktidardaki Sırbistan İlerleme Partisi sandıktan birinci çıktı.

Sırbistan'da halk, erken yerel ve genel seçim için sandık başına gitti.

Oy verme işlemi sona erdi. Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksender Vucic liderliğinde iktidardaki Sırbistan İlerleme Partisi sandıktan birinci çıktı.

Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmenin yüzde 60'ı sandık başına gitti. Bu oyların yüzde 47'ye yakınını Vucic liderliğindeki Sırbistan İlerleme Partisi aldı. Muhalefet partilerinden oluşan Sırbistan Şiddete Karşı koalisyonu yüzde 23'lük oy oranıyla ikinci oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu sabah oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerden güçlü bir zafer beklediğini açıklamıştı. Vucic, “Güçlü bir zafer derken, 'Sırbistan Durmamalı' seçim ittifakının mecliste mutlak çoğunluğa ulaşmasını veya buna yaklaşmasını kastediyorum. Bunun, Sırbistan’ın refah ve başarı yolunda devam edebilmesi için önemli bir şart olduğunu düşünüyorum” demişti.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksender Vucic, lideri olduğu koalisyonun 250 koltuklu parlamentoda çoğunluğu sağladığını duyurdu. Mayısta Sırbistan'da arka arkaya yaşanan silahlı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmiş, muhalefetin çağrıları üzerine Cumhurbaşkanı Alexandr Vucic erken seçim kararı almıştı.
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