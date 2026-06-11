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Dünya Sırbistan'da Vucic depremi
Dünya

Sırbistan'da Vucic depremi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Sırbistan'da Vucic depremi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yakında istifa etmeyi planladığını duyurdu.

Sırbistan'da Cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi önümüzdeki yıl mayıs ayında sona erecek olan Aleksandar Vucic, anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme sinyali verdi.

'BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonu (RTS) bünyesindeki Belgrad Radyosu'na verdiği röportajda başbakanlığa aday olup olmayacağı sorulan Vucic, "Başbakanlığa aday olmayı düşünüyorum. Bu akşam önemli bir toplantım var ve listenin nasıl oluşturulacağını da konuşacağız. Çok sayıda genç, enerjik insan ve öğrenciye yer vereceğiz" dedi.

'İSTİFA ETMEYİ PLANLIYORUM'

Vucic, "İstifa etmeyi planlıyorum. Belki üç, dört ay geçmeden yapabilirim. Sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin, kimse için sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanlığındaki kitaplarımı toplamaya başladım. Görevim sırasında satın aldığım 1200 kitabı bağışlayacağım" diye konuştu.

'SEÇİMLER ÜÇ YA DA DÖRT AY İÇİNDE OLACAK'

Vucic ayrıca seçimlerin birkaç ay içinde yapılacağını ve bunun teknik bir mesele olduğunu da ifade etti. Sırp lider, "Seçimler üç ya da dört ay içinde olacak. Temmuz ayında ya da ağustosta olmayacak. Ancak o tarihlerde ilan edilip edilmeyeceği ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

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