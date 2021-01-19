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Gündem Sırbistan’da ‘Türkler geri dönün’ sesleri
Gündem

Sırbistan’da ‘Türkler geri dönün’ sesleri

Eski Osmanlı coğrafyasında bulunan ülkeler onlarca yıldır emperyalist ve Siyonist oyunlarıyla inim inim inletilirken, bu ülke halkları da gün geçtikçe daha çok Türkiye’ye ve Osmanlı adaletine özlem duyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:05:00 -
Sırbistan’da ‘Türkler geri dönün’ sesleri

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Tıpkı Osmanlı’nın Avrupa’da yayılmaya başladığı dönemde olduğu gibi “Türkler gelsin” sözü sıkça duyulur oldu. Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta düzenlenen bir protesto gösterisinde açılan bir pankart buna çarpıcı bir örnek oluşturdu. Hükümetin, internet üzerinden çalışan ancak vergi vermeyen kişiler için hayata geçirdiği geriye dönük 5 yıllık vergi düzenlemesi tepkilere neden oldu. Düzenleme en çok“influencers” ve özel ders veren öğretmenlerden oluşan “influencers” gibi kişileri etkilerken, protesto gösterileri de düzenlendi. Göstericilerden birinin açtığı pankartta “Türkler geri dönün” şeklinde verilen mesaj ise ilgi çekti. Mesaj, yeniden gücünü toplayan Türkiye’nin eski Osmanlı coğrafyasında yine kurtarıcı olarak görüldüğünü ortaya koyması açısından çarpıcı bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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