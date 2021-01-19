Sırbistan’da ‘Türkler geri dönün’ sesleri

Muhammet Kutlu Ankara

Tıpkı Osmanlı’nın Avrupa’da yayılmaya başladığı dönemde olduğu gibi “Türkler gelsin” sözü sıkça duyulur oldu. Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta düzenlenen bir protesto gösterisinde açılan bir pankart buna çarpıcı bir örnek oluşturdu. Hükümetin, internet üzerinden çalışan ancak vergi vermeyen kişiler için hayata geçirdiği geriye dönük 5 yıllık vergi düzenlemesi tepkilere neden oldu. Düzenleme en çok ““influencers”” ve özel ders veren öğretmenlerden oluşan “influencers” gibi kişileri etkilerken, protesto gösterileri de düzenlendi. Göstericilerden birinin açtığı pankartta “Türkler geri dönün” şeklinde verilen mesaj ise ilgi çekti. Mesaj, yeniden gücünü toplayan Türkiye’nin eski Osmanlı coğrafyasında yine kurtarıcı olarak görüldüğünü ortaya koyması açısından çarpıcı bulundu.