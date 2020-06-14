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Aktüel

Sırbistan'da Türkiye'den satın alınan otobüsler hizmete başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:28:52 -
Sırbistan'da Türkiye'den satın alınan otobüsler hizmete başladı

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da ulaşımın daha kolay sağlanması ve son teknolojinin kullanılması için satın alınan, Türkiye'de üretilen otobüsler hizmete başladı.

Novi Sad'daki merkez otobüs durağında düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin günden güne geliştiğine dikkati çekerek "Bugünkü yatırım iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam edeceğinin önemli bir göstergesi." dedi.

Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de amaçlarının şehir içi ulaşımı kolay hale getirmek olduğunu belirterek Türkiye'den satın alınan 71 otobüsün hizmete başladığını, 29 otobüsün daha alınacağını söyledi.

Otobüslerin elektronik donanıma sahip olduğunu ifade eden Vucevic, halka şehir içi toplu taşımayı tercih etmesi çağrısında bulundu.

Bu arada, törene katılanlar yeni otobüslerle şehir turu attı.

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