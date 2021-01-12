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Dünya Sırbistan’da OHAL ilan edildi
Dünya

Sırbistan’da OHAL ilan edildi

Sırbistan'ın güney kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, bazı bölgelerde yerel yönetimler tarafından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:21:00 -
Sırbistan’da OHAL ilan edildi

Ülkenin en büyük şehirlerinden Niş'in yanı sıra Leskovac, Doljevac, Bojnik, Vlasotnica, Vladicin Han ve Gadzin Han'da da seller nedeniyle OHAL ilanı açıklanırken, 10 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği kaydedildi.

Sırbistan İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü, özellikle tarım alanlarında büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında da bu sabah yağışın etkisini yitirmesiyle durumun kontrol alındığı ve nehirlerdeki yüksek su seviyesinin çekilmeye başladığı ifade edildi.

Öte yandan, Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Lim Nehri'nin debisinin yükselme eğiliminde olduğu uyarısında bulunulurken, riskli 24 saat boyunca arama ve kurtarma ekiplerinin hazır tutulacağı bildirildi.

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