Sırbistan Sancak’tan Türkiye’deki Ormanlara Fidan Bağışı

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Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan yangınlardan etkilenen bölgeleri yeniden canlandırmak için Sırbistan’da; Boşnak Ulusal Konseyi, Karadağ Boşnak Konseyi, Sancak İslam Cemaati Mescidi, Novi Pazar Belediyesi, Tutin Belediyesi, Svetionik Derneği ve Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT) tarafından “Türkiye’de Sancak Ormanı” projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı Sırbistan’daki Boşnak Milli Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan Boşnak Ulusal Konsey Başkanı Jasmina Curic, projeye tüm Sancaklıların katkı sağlayabileceğini belirtti. Projenin aynı zamanda sembolik bir anlam barındırdığını da ifade eden Curic, “Proje, Sancak halkının Türkiye ve Sırbistan arasında güçlü bir bağ tesis ettiği mesajlarını ortaya koyuyor. Proje sayesinde iyi niyetlerini iletmek isteyenler; Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti için besledikleri sevgi ve özenin nişanesi olacak fidan bağışı sayesinde Türkiye'de kendi ağacına sahip olacaklar” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler üst düzeyde

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise konuşmasında, Sancak'taki Boşnakların Sırbistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek, "Türkiye ile aramızda hem dostane hem de kardeşçe bağlar bulunuyor. Bu proje, büyük zarara yol açan yangınların yaşandığı Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istediğimiz sembolik bir projedir. Bu proje Sırbistan'daki Boşnak halkının, Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir araya getiren bir dostluk köprüsü olduğunun kanıtıdır. Bu proje iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bu yana en üst düzeyde olduğunun bir başka kanıtıdır” dedi.

Türkiye ile özel bağlarımız var

Basın toplantısında konuşan Tutin Belediye Başkanı Salih Hot da, Tutin Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman özel bağları olduğunu aktardı. Tutin vatandaşları için bu projenin büyük önem taşıdığını söyleyen Hot, “Tüm Sancak Belediye Başkanlarını, tüm Sancak vatandaşlarını, iş adamlarını ve tüm Tutinlileri, Türkiye halkına yanlarında olduğumuzu göstermek için bu projeye katılmaya davet ediyorum” dedi. Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği adına konuşan Nafilj Sejdovic de şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan bizler, Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinde özel bir yere sahibiz. Bu vesileyle tüm Türkiye Mezunlarını bu projeye katılmaya, arkadaşlarını davet etmeye, tanıdıklarını Türkiye'de Sancak Ormanı projesi için teşvik etmeye davet ediyorum”