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Dünya Sırbistan ordusu Kosova sınırında konuşlanıyor
Dünya

Sırbistan ordusu Kosova sınırında konuşlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-27 21:46:00 -
Sırbistan ordusu Kosova sınırında konuşlanıyor

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova’daki durumun oldukça zorlu olduğunu söyleyerek Sırbistan ordusunun Kosova sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını açıkladı.

Sırbistan’da bugün toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi oturumunda ordunun bir sonraki emre kadar teyakkuz halinde kalmasına karar verildi.

Kosova’da dün yaşanan gerginliğin ardından teyakkuza geçen Sırbistan ordusu Kosova sınırı yakınlarında konuşlanmaya başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in parti liderliğinden çekilmesiyle bugün Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) genel başkanlığına getirilen Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan ordusu birliklerinin Kosova sınırı boyunca konuşlandırıldıklarını ve bu işlemin birkaç saat içerisinde tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Kosova’nın kuzeyinde dün Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis, Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova’da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

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