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Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı, partisinden istifa etti
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı, partisinden istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-05-27 18:13:00 -
Sırbistan Cumhurbaşkanı, partisinden istifa etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanlığından istifa etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksnadar Vucic, bugün Kragujevac kentinde gerçekleştirilen olağanüstü parti kongresinde Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanlığından istifa etti. Vucic yaptığı konuşmada SNS'den asla ayrılmayacağını söyleyerek, “Sırbistan’ın en iyi partisine yıllar boyu liderlik etmiş olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Vucic, “Sırbistan’ın zaferi için savaşmak isteyen daha çok sayıda insanı bir araya getirebilmek için biraz daha farklı bir yaklaşıma ihtiyaç bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Vucic'in söz konusu görevi bırakmasının ardından iktidar partisinin yeni başkanı Savunma Bakanı Milos Vucevic oldu. Vucevic, 2009 yılında parti üyesi olmuş, 2016’da başkan yardımcılığına getirilmişti. Vucevic, 26 Ekim'den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan Vucic, dün başkent Belgrad’da gerçekleştirilen hükümete destek gösterisinde parti liderliğinden ayrılacağını duyurmuş, daha geniş çevrelere hitap edebilmek ve ülkeyi bekleyen zorlu dönemde Sırbistan’ın menfaatleri için mücadele edebilmek amacıyla partilerüstü bir siyasi hareket kuracağını ilan etmişti.

Vucic’in Sırbistan’da farklı siyasi görüşlerden çevreleri bir araya getirecek “Devlet İçin Halk Hareketi” isimli çatı örgütü, 28 Haziran’da kurması bekleniyor.
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