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Sırbistan Cumhurbaşkanı Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i resmi törenle karşıladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
Sırbistan Cumhurbaşkanı Külliye'de

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde, daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Öte yandan, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:33
  1. Ankara
  2. Aleksandar Vuçiç
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sırbistan

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