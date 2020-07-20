Sıradışı yöntem! Pilotlar hostes oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük bir mali kriz yaşayan hava yolu taşımacılığı sektöründe en radikal karar İzlandalı şirket Icelandair'dan geldi. Business Insider'da yer alan habere göre Icelandair, tüm kabin ekibi personelinin görevine son verdi.

Business Insider'ın haberine göre, bugünden itibaren hava yolu firmasının uçaklarında hostes ve host bulunmayacak. Ancak belki bundan daha radikal olan karar, onların görevinin pilotlara verilecek olması!

SERVİS MİNİMUM SEVİYEDE

Şirketten yapılan açıklamada, “Icelandair, mevcut kabin ekibi personelinin işine kalıcı olarak son verdi” denildi.

Bu görevi üstlenecek olan pilotların uçakta yemek servisi gibi hizmetler sunmayacağının altı çizildi. Kabindeki servisler, corona virüsü salgını sonrası alınan önlemler çerçevesinde minimum seviyede olmaya devam edecek.



"YASAL MI, DEĞİL Mİ?" TARTIŞILIYOR

Yine de bu karar büyük tartışma yarattı. İlk olarak, pilotların böyle bir göreve sürülmesinin yasal olup olmadığı net değil. İkincisi, kabin görevlileri yolcular için uçuş güvenliğinin sağlanmasında hayati öneme sahip. Bunun için çeşitli özel eğitimlere girip, başarılı olup sertifika aldıktan sonra görevlerine başlıyorlar.

Bu konuda hiçbir eğitimi bulunmayan pilotların sadece iki gün sonra böyle bir rolü üstlenecek olması tepki çekti.



KABİN GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ÖZEL EĞİTİM GEREKLİ



Örneğin, ABD'li Delta Airlines'ta bir kabin görevlisi olmak için yüzme, CPR (kalp masajı), 90 saniyede uçağı tamamen tahliye etme gibi alanlarda iki aylık eğitim görmek şart.

İzlanda Kabin Ekibi Birliği, İzlanda Ulaştırma Otoritesi ve Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.



Tüm hava yolu şirketlerinde olduğu gibi Icelandair için de salgın sonrası dönem işler çökme noktasına geldi. Örneğin, 2019 yılının mayıs ayında 419 bin kişi taşıyan Icelandair, bu yılın mayısında sadece 3 bin 100 yolcuyu uçurdu.