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Spor Sıradışı bir karşılaşma! Bu maç sadece 27 dakika sürdü
Spor

Sıradışı bir karşılaşma! Bu maç sadece 27 dakika sürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-29 22:15:00 -
Sıradışı bir karşılaşma! Bu maç sadece 27 dakika sürdü

Yeni sezon için çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor'un FC Sepahan ile oynadığı hazırlık maçı yalnızca 27 dakika sürdü.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yeni sezon çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.

Hazırlık kampının son maçında Akdeniz temsilcisi son hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda karşılaştı.

Konuk takım, Akdeniz ekibi karşısında 19. dakikada skoru 3-0'a getiren golü buldu. Tabelada dakikalar 27'yi gösterdiğinde ise maç kimse anlamadan sona erdi. 

MAÇIN İPTAL NEDENİ SAKATLIK RİSKİ

Konu ile ilgili X hesabından açıklama yapan Antalyaspor, "BF Sepâhân ile oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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