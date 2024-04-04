Sıradaki takla ‘DEM!’ Davutoğlu'nun Karar'ından takla üstüne takla

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Karar’ı, DEM Partili Abdullah Zeydan’a mazbata verilmememesi sürecinde, PKK’nın siyasi uzantısı DEM ve Zeydan’a tam destek vererek şaşırtmadı. Gazete, Zeydan’a mazbatasının geri verilmesine ilişkin YSK kararını “Ve sağduyu galip geldi” başlığıyla kapak manşeti yaptı. Karar, “Van’da seçimi yüzde 55’le kazanan belediye başkanına Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucu sudan bir bahaneyle mazbata verilmemesi sokağa taşan protestolara yol açtı. Ancak sonunda sağduyunun galip geldiği süreçte YSK, kazanan adayın mazbatasının verilmesine hükmetti. Hukuk dışı uygulamanın son bulmasıyla birlikte Türkiye demokrasi ayıbından geri döndü. Yerel seçimi Van’da yüzde 55’lik oy oranıyla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın mazbatasının Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucu ikinci olan AK Partili adaya verilmesi büyük tepki çekti. AK Parti’nin son dakikada yaptığı itiraz için ‘En baştan sonuçları bilinmesine rağmen bu adım atıldı’ eleştirileri yöneltildi. DEM Parti’nin ise daha YSK’ya itirazını bile iletmeden halka protesto çağrısında bulunmasının sorumsuzluk olduğu belirtildi” ifadeleriyle bölücü ve sol zihniyetin yanında yer aldı.

HUKUKÇULAR UYARMIŞ!

“Hukukçular uyarmıştı” ara başlığını atan Karar, hukukçular Adem Sözüer’in “Seçilene değil ikinci sıradaki adaya mazbata verilmesi seçme seçilme hakkına aykırı”, İzzet Özgenç’in “Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın hiçbir hukuki geçerliliği yok”, Osman Can’ın, “298 sayılı kanunun 130. maddesine dayanılarak mazbata verilmemesi zorlama bir yorum”

Ersan Şen’in, “Yeterlilik yoksa mahkeme ilk kararı nasıl verdi? İkinciye mazbatanın meşruiyeti nasıl sağlanacak?” sözlerine yer verdi.

DEM İÇİN ERSAN ŞEN’İN AÇIKLAMALARINI DEĞİŞTİRDİLER!

Ancak gazete, PKK uzantısı DEM’i haklı çıkarmaya kendisini o kadar kaptırdı ki; Prof. Dr. Ersan Şen’in X hesabından yaptığı, “Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde mesele, kararın hangi kanun yoluna tabi olduğu değil. Kesinleştirme kaldırıldığı anda adayın seçilme yeterliliği olmaz. Adayın seçime girebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı ve bu kararın kesinleşme şerhi gerekir. Kesinleşme yoksa, karar seçime girmek için tek başına yeterli olmaz. Kesinleştirme tutanağının (işleminin) kaldırılması ile ilk kararın kaldırılması farklıdır. Kesinleştirmenin kaldırılması ile birlikte; ilk karar, yani yasaklanmış hakların geri verilmesi, seçilme yeterliliği için tek başına anlam ifade etmez, yeterli görülmez. Burada mesele; ilk kararın hangi kanun yoluna tabi olduğu veya mahkemenin 29.03.2024 tarihli ek kararı ile ilk kararını kaldırması değildir. Bu husus farklı bir hukuki tartışmanın konusudur. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının, yani ilk kararın hukuki varlığının devam ettiği kabul edilse bile, kesinleşmesinin kaldırılması ile artık seçilme yeterliliğinden söz edilemez. Bu ayırım iyi yapılmalıdır” paylaşımını eğip büküp değiştirmekten çekinmedi.

TÜRKİYE KARŞITI AÇIKLAMALARA BÜYÜK ZEVKLE YER VERDİLER!

Ahmet Davutoğlu’nun Karar’ı, ayrıca konuya ilişkin Avrupa’dan gelen Türkiye karşıtı seslere de büyük bir zevkle yer vererek sayfalarına şu şekilde yansıttı:

AVRUPA’DAN ‘HALK İRADESİ YOK SAYILAMAZ’ MESAJLARI

Van İl Seçim Kurulu’nun Abdullah Zeydan kararıyla ilgili Avrupa’dan da DEM Parti’ye destek geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde “Halkın seçimde ortaya koyduğu iradeye saygı duyulmalı” ifadesini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor “Vatandaşın ortaya koyduğu net irade hiçbir yerde (tekrar) gasbedilmemelidir” dedi. AKPM Sosyal Demokratlar Grubu Başkanı Frank Schwabe “Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımadaki başarısızlığı, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalini temsil ediyor. Bu tutum, güçlü bir uluslararası protestoya yol açacak” yorumunu yaparken AKPM Türkiye İzleme Komitesi Üyesi Laura Castel “Dayanışmamızla DEM Parti’nin yanındayız” şeklinde konuştu.