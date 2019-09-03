Sırada 2 eski Milletvekili mi var?

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT - Bir süredir yeni parti kurma çalışmaları yürüttüğü belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın partiden kesin ihracı istendi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu dört ismin, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildi.

Gözler 2 eski Milletvekili üzerinde

Bu karar sonrası kulislerde Davutoğlu’nun ekibi içerisinde yer aldığı bilinen eski Gümüşhane AK Parti Milletvekili Feramüz Üstün ile eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal’ın da önümüzdeki günlerde ihracının gerçekleştirileceği konuşuluyor. AK Parti’yi eleştiren eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten hakkında ise nasıl bir karar verileceği henüz bilinmiyor.