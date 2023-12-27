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Medya Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi
Medya

Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-27 16:22:00 - 2023-12-27 16:26:34
Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

İslami hassasiyeti olan çevrelerin sinir uçlarıyla oynanan Fox TV'deki Kızıl Goncalar dizisine, bir başka ahlaksız dizi olan 'Yalı Çapkını'nın yönetmeni Burcu Alptekin'den destek geldi.

Senaryosunda cemaat ve tarikatları kendi zihinlerince oluştukları hikayelerle aşağılayan Kızıl Goncalar'a, gayriahlaki sahneleriyle gençlerin zihinlerini zehirleyerek Türk aile yapısını yozlaştırma yoluna giden bir başka dizi 'Yalı Çapkını'ndan destek geldi.

Kendisi de ahlaksız yayınlara imza atan Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin, Kızıl Goncalar dizisini savundu.

Sosyal medya hesabından Cinemascot'un açıklamasını alıntılayan Alptekin, "Neden? Söyleyecek cümlesi olan insanlara iyisiyle kötüsüyle; neden bu sansür her seferinde, her mecrada?" ifadelerini kullandı.

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