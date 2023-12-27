Şıracının şahidi bozacı! Rezil Kızıl Goncalar'a destek bakın nereden geldi

Senaryosunda cemaat ve tarikatları kendi zihinlerince oluştukları hikayelerle aşağılayan Kızıl Goncalar'a, gayriahlaki sahneleriyle gençlerin zihinlerini zehirleyerek Türk aile yapısını yozlaştırma yoluna giden bir başka dizi 'Yalı Çapkını'ndan destek geldi.

Kendisi de ahlaksız yayınlara imza atan Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin, Kızıl Goncalar dizisini savundu.

Sosyal medya hesabından Cinemascot'un açıklamasını alıntılayan Alptekin, "Neden? Söyleyecek cümlesi olan insanlara iyisiyle kötüsüyle; neden bu sansür her seferinde, her mecrada?" ifadelerini kullandı.