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Ekonomi

Sıra restoran ve turizm işletmelerinde

Salgınla mücadele sürecinde uygulanan tedbirlerin adım adım gevşetilmesi takviminde sıra turizm işletmelerine ve restoranlara geldi. Konaklama mekanları ile yeme içme yerleri, cafeler, parklar ve havuzlar pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:46:00 -
Sıra restoran ve turizm işletmelerinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar” açıklamasının akabinde otellerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verilmişti.

Restoranlar 1 Haziran’dan itibaren kapılarını müşterilerine açacak. Geçiş dönemi için de bazı kuralları getiriliyor. Buna göre masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre ara bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından temizlenecek.

Personel de tedbirli olacak

Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek.

Önemli taahhüt

Yakında faaliyetlerine başlayacak olan turizmciler ile restorancılar, yeni dönemde müşterilerine daha güvenli ve kaliteli hizmet sunacaklarını kaydederek, “Hem hijyen hem de sosyal mesafe kurallarını kararlılıkla uygulayacağız. Çalışanlarımız ile müşterilerimizin temaslarını sınırlı tutacağız” sözü veriyorlar.

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