  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Eski bakan fenalaştı! Ailesi 112’yi arayıp yardım istedi

ABD’nin haydut uygulaması sürüyor: Maduro ve eşi federal gözetim merkezine sevk edildi

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Satılmış ruhların davet ettiği işgal!

Şam'da gece yarısı patlama sesleri! Mezze Askeri Havaalanı çevresi roketlerle vuruldu

Pekin'den Washington'a çok sert "hegemonya" salvosu! Çin'den ABD'ye Venezuela muhtırası

ABD'li Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den İsrail'i kızdıracak karar!

İsrail'den, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarına destek!

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı
Gündem Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...
Gündem

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, davanın seyrini tamamen değiştirecek şok edici deliller ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Ortaya çıkan kayıtlarda, Güllü'nün vefatının hemen ardından kızı, oğlu ve geliniyle ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.

Yalova'daki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni kayıtlar, aile ile ilgili dikkat çeken detayları yeniden gündeme taşıdı. Güllü'nün kızı, oğlu ve gelini bakın cenazenin ardınan hemen ne yapmış...

Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Şarkıcının şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’le yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Gülter, soruşturma kapsamında “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla geçen ay gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

 

GÖZLER GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDA

Sabah'ın haberine göre yeni ses kayıtları daha ortaya çıktı. Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.

11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

 

Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?

Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...

Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?

Bu hamlenin neden yapıldığı ise bilinmiyor. Öte yandan Güllü'nün altın bileziklerinin akıbeti de merak ediliyor.

 

 

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi
Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Gündem

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı
Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Aktüel

Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı
Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Gündem

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!
Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!

Yaşam

Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Colombo

Organize tasarlı planı hazırlanmış tuğberk kıyameti koparması gerekirken kardeşine suçlu çıkarsa şikayetçiyim sözü kardeşini korumadır tarzan Rıfkı gibi çatıdan cam çerçeve kır çantayı al sonra a haberde resimler var tamamen hikaye
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23