Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ses kayıtları dosyaya girdi. Ortaya çıkan kayıtlarda, Güllü'nün vefatının hemen ardından kızı, oğlu ve geliniyle ilgili dikkat çeken detaylar yer aldı.

Yalova'daki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan yeni kayıtlar, aile ile ilgili dikkat çeken detayları yeniden gündeme taşıdı. Güllü'nün kızı, oğlu ve gelini bakın cenazenin ardınan hemen ne yapmış...

Güllü'nün 26 Eylül'de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Şarkıcının şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’le yaptığı konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıkmıştı.

Gülter, soruşturma kapsamında “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla geçen ay gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

GÖZLER GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDA

Sabah'ın haberine göre yeni ses kayıtları daha ortaya çıktı. Kayıtlarda Güllü'nün oğlu Tuğberk ve nişanlısı Sena'nın da yer alması dikkat çekti.

11 Ekim 2025 tarihinde yine Tuğyan tarafından kaydedilerek sevgilisi Kervan'a gönderildiği öğrenilen ses kayıtlarında Güllü'nün çocukları ve gelin adayının Güllü'nün e-posta hesap şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görüldü. Ses kayıtlarında ise şu ifadeler yer aldı:

Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?

Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...

Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?

Bu hamlenin neden yapıldığı ise bilinmiyor. Öte yandan Güllü'nün altın bileziklerinin akıbeti de merak ediliyor.