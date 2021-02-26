Sır perdesi aralanıyor

İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı." bilgisi yer aldı.

Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaşıkçı raporu ertelenmişti

Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

"Gereken adımları atmaya hazırız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından sonra sorumlulara karşı gereken adımları atmaya hazır olacaklarını söyledi.

Sözcü Price, günlük basın brifinginde kısa sürede açıklanması beklenen Cemal Kaşıkçı raporuna ve ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Price, söz konusu raporun ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlandığını ve raporun en kısa süre içinde yine onlar tarafından kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın söz konusu rapora olan inancının tam olduğunu vurgulayan Price, raporun tam olarak ne zaman açıklanacağı konusuna net bir yanıt vermekten kaçındı.

Price, "Cemal Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suçtu. Konuştuğumuz raporun merkezinde de bu olacaktır. Kongreye sunulacak raporda (bu suça ilişkin) atılabilecek adımlar da yer alacaktır. Ardından yasanın gerektirdiği şeyi yapacağız ve sorumlulara karşı atılacak adımları konuşma noktasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla yeniden ele aldığını ve bu ilişkiyi revize ettiğini anlatan Price, Riyad yönetiminin güvenlik endişelerinin de farkında olduklarını ve bu anlamda Suudilere gereken desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.