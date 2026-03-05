Sır dolu ölümde son kareler! Sahilde ölüsü bulunan anne ve kızın son anları kamerada

  • İSTANBUL
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde cansız bedenlerine ulaşılan 30 yaşındaki Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler'in ölüme giden yoldaki son görüntüleri gün yüzüne çıktı. (DHA) Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerindeki gizem perdesi aralanmaya çalışılırken, anne ve kızın son adımları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ZEYTİNBURNU'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor. (DHA)

İ. Keskin

Ölümlerine sebebiyet veren vicdanı curuf olmuş zavallılar acaba ilahi adaleti yanıltabilecekler mi?
