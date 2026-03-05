Şifa niyetine zehir içiyoruz! Pekmezle bunu tüketen yandı

Sofralarımızda düzenli tükettiğimiz "sağlık ikilisi" adında övülen, değişmez ikili aslında birbirinin faydasını sıfırlayan sinsi düşmanlara dönüşebiliyor.

Diğer taraftan Anadolu'nun mutfağında sevilip ve çok fazla tercih edilen "pekmez -yoğurt" karışımının, sağlıklı beslenirken yapılan en yaygın ve büyük tehlikelerden biri haline geliyor.

BİRLİKTE TERCİH EDİLMEMELİ!

Tek başlarına her biri ayrı birer besin bombası olsa da, birlikte tüketildiğinde vücut açısından neredeyse " işe yaramaz" bir karışıma dönüşüyor.

Bunun asıl nedeni, kendilerinde barındırdıkları minarelerin birbirleriyle rekabet etmesi.

Etkili bir demir deposu olan pekmez, kansızlık ( demir eksikliği) ile savaşmakta önemli bir kritiğe sahipken; yoğurt da tek başına kemiklerin en iyi kalsiyum gücünü etkileyenlerden biridir.

Yakın süreçte yapılan bilimsel araştırmalar net bir şekilde ortaya koyuyor ki kalsiyum, demirin bağırsaklardan emilmesini ciddi oranda azaltıyor. Öte yandan yoğurda karıştırılan pekmezdeki o etkili demir, vücudumuz açısından tam miktarında kullanılmadan, direkt dışarı atılıyor.

UZUN BİR SÜRE SİFALIDIR DİYE TÜKETİLDİ

Yıllardır çocuklara enerji sağlasın veya kilo aldırarak güçlensin diye yedirilen bu karışım, ne yazık ki beklenen vitamin ve mineral desteğini gerçekten karşılayamıyor. Uzmanlar, bu iki değerli besin maddesinden en yüksek faydayı elde etmek için aralarına minimum 2 saatlik bir süre koymak gerektiğini özellikle belirtiyor.