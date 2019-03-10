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Sır dolu cinayet, jandarmanın hazırladığı video sayesinde çözülmüş

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp olarak aranırken, 5 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen, gömüldüğü tarlada cesedi bulunan Hacer Cengiz cinayetini jandarmanın, ilginç bir yöntemle çözdüğü ortaya çıktı

10 Mart 2019 Pazar 17:02
Sır dolu cinayet, jandarmanın hazırladığı video sayesinde çözülmüş

Uşak'ın Banaz ilçesinde kayıp olarak aranırken, 5 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen, gömüldüğü tarlada cesedi bulunan Hacer Cengiz (83) cinayetini, jandarmanın, ilginç bir yöntemle çözdüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 4 kişiyle birlikte tutuklanan Muhammet Cengiz'in cinayeti, jandarmanın annesi ve kendisinin birlikte çekilen fotoğraflarıyla hazırladığı videoyu izleyince, duygulanıp itiraf ettiği belirtildi.

Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı.

Jandarmanın video taktiği cinayeti çözdü

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, 6 ay önce Hacer Cengiz'in sır dolu cinayeti ortaya çıkarmak için faili meçhul olayları çözmekte başarılı olan 4 kişiden oluşan özel bir ekip kurdu. Savcılığın bilgisi dahilinde tüm aile üyeleri fiziki ve teknik takibe alındı. Özel ekip, Hacer Cengiz kayıp olarak aranırken, aile içinde öldürüldüğünü tahmin edip, evdeki tüm fotoğraf ve videoları da incelemek üzere aldı. Ekip, Hacer Cengiz ile oğlu Muhammet Cengiz'in yer aldığı daha önce çekilmiş resim ve kamera görüntülerinden 4 dakikalık duygusal bir video hazırladı. Ardından Muhammet Cengiz, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrılarak video izletildi. Muhammet Cengiz, videoyu izledikten sonra annesini, eşi Leyla’nın öldürdüğünü, daha sonra da birlikte gömdüklerini gözyaşı içinde itiraf etti.

Olayla ilgili, Hacer Cengiz'in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu Muhammet Cengiz ile gelini Leyla ve torunu Mahmut Cengiz, dünürleri Ali Uğur ve H.U. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Sorgularında torunu Mahmut Cengiz, babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. Perşembe günü Mahmut Cengiz'in tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri Hacer Cengiz'in cesedini buldu. Yapılan sorgulamada yaşlı kadının, gelini Leyla Cengiz'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet nedeninin yaşlı kadına ait tarla olduğu, öldürüldükten sonra da cesedinin aynı tarlaya gömüldüğü belirlendi. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:02
  1. Uşak
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