Sır cinayette dikkat çeken detay!

Fatih'te günü birlik işlerde geçimini sağladığı öğrenilen 48 yaşındaki Mikail Erol akşam eve gelmeyince eşi, 2 Haziran'da polise giderek bulunmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mikail Erol'ın Rıdvan Aksu ile görüştüğünü belirleyerek arkadaşı Yasin Ö. adlı arkadaşıyla görüştüğünü saptadı. Gözaltına alınan Yasin Ö', Rıdvan Aksu'nun kendisini arayarak birini öldürdüğünü, para istediğini ve onun talebi üzerine de Necmi Erkut ve Gökhan G. ile Eminönü'nde buluştuklarını söyledi. Buluştuktan sonra Eminönü'nde bir iş hanının 3. katına gittiklerini anlatan Yasin Ö. " Rıdvan burada birini öldürdüğünü söyleyerek ağzı koli bandıyla bağlı bir çuvalı gösterdi. Kanepede kan izi vardı. Korkuya kapıldım üzerimde olan 70-80 TL para ve bir paket sigara verdim." dedi.

Polis Necmi Erkut'u da yakalayarak gözaltına aldı. Necmi Erkut da küfürleşme sonrası Rıdvan Aksu'nun Mikail Erol'u 3-4 kez bıçakladığını, çuvala koyduğunu ertesi gün de cesedi taşımak için bavul getirdiğini söyledi. Polis Rıdvan Aksu'nun cesedi bavula koyarak Tekirdağ Kumbağ Mahallesi'ne taksiyle götürdüğünü, gece taksiden inip bavulu yol kenarına attığını, 3 gün sonra geri dönerek ormanlık bir alanda toprağa gömdüğünü belirledi. Kumbağ'a gidilerek arama yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Tekirdağ Emniyeti'ne bir ceset bulunursa kendilerine haber verilmesi istendi.

16 Kasım'da Tekirdağ Emniyeti, İstanbul Emniyeti'ni arayarak çoban köpeklerinin topraktan çıkardıkları bavulda ceset bulunduğunu bildirdi. Ekipler hemen Tekirdağ'a giderek bavuldaki cesedin Mikail Erol olduğunu belirledi. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman'da düzenlediği operasyonda Rıdvan Aksu'yu gözaltına aldı.

İddialara göre, Rıdvan Aksu'nun cezaevinde olan ağabeyi Kırgız eşine oturma izni alması için kardeşinden yardım istedi. Rıdvan Aksu, Mikail Erol'a bunu yapması için 2 bin dolar verdi ancak söz yerine getirilmedi. Rıdvan Aksu, Mikail Erol'u arayarak, "Necmi Erkut'ta para var gel onu ondan alalım." dedi ve Mikail Erol gelince de küfürleşmenin ardından onu bıçakladı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen ile Necmi Erkut, Gökhan G. ve Yasin Ö., adliyeye sevk edildi.

Mahkemedeki ifade işlemleri tamamlanan Rıdvan Aksu ile Necmi Erkut tutuklanırken Yasin. Ö. ile Gökhan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.