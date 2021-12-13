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Yerel 'Siparişim gecikti' diyen kadından kebapçıya bıçaklı saldırı!
Yerel

'Siparişim gecikti' diyen kadından kebapçıya bıçaklı saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta, verdiği ciğer siparişi geciken kadın eline geçiridği döner bıçağıyla çalışanlara saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:45:00 -
'Siparişim gecikti' diyen kadından kebapçıya bıçaklı saldırı!

İddiaya göre, 17 Kasım'da dükkana gelen bir kadın, ciğer siparişi verdi. Kadın, sipariş verdikten 10 dakika sonra, "Siparişim gecikti" diyerek, restoran çalışanları ile tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada çalışanlardan birinin karşılık vermesi üzerine kebapçının mutfağına giren kadın, eline aldığı döner bıçağı ile etrafa saldırdı. Çalışanlar kadını güçlükle durdurarak, dışarı çıkardı.
İş yeri sahibi İsmet Erzen, gece saatlerinde dükkanını kapatıp, evine döndü. İş yerinin kapanmasının ardından yüzünü cerrahi maske ile kapatan bir kişi, dükkanın önüne geldi. Yerden aldığı 2 taşı dükkanın camına atan saldırgan, daha sonra kayıplara karıştı.
Sabah dükkanına geldiğin de camın halini gören Erzen, saldırganın aynı kadın olduğundan şüphelenerek, güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp şikayetçi oldu.

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