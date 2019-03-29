Sipariş vererek ayağına çağırdığı dönerciyi vurdu! Bursa'da bir dönerci, tanımadığı bir kişi tarafından sipariş götürdüğü yerde tabancayla vurularak yaralandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sipariş veren kişi tarafından tabancayla vurulan dönerci yaralandı. Döner dükkanı işleten Ali E'yi (45) telefonla arayan kişi, 5 döner siparişi verdi. Ali E, paketlediği yiyecekleri motosikletle sipariş adresi olarak verilen Şirinevler Mahallesi'ndeki Ayışığı Sokağı'na götürdü. "Tanımıyorum" Teslimat için siparişi veren kişiyi telefonla arayan Ali E, tarif üzerine yakındaki boş arazide beklemeye başladı. Bu sırada meyve bahçesinden çıkan kişi, Ali E'ye tabancayla tek el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan dönerci, 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ali E'nin, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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