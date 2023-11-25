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Gündem Sipariş fişinde korkunç sözler! Skandal ötesi olay
Gündem

Sipariş fişinde korkunç sözler! Skandal ötesi olay

Yeniakit Publisher
2023-11-25 13:52:00 - 2023-11-25 14:08:34
Sipariş fişinde korkunç sözler! Skandal ötesi olay

Almanya’da bir Türk pizza dükkanına online olarak Almanca Filistin karşıtı, İsrail yanlısı ırkçı mesaj içeren ifadelerle sipariş verildi.

Almanya’nın en küçük eyaleti Bremen’de bir Türk pizza dükkanına gelen sipariş dikkat çekti. Bir internet sitesi üzerinden online siparişi veren Sandra S. isimli şahıs, pizza ismi bölümüne Almanca olarak Filistin karşıtı, İsrail yanlısı ırkçı ifadeler kullandı. Uzun yıllardır Bremen’de pizza dükkanı işleten Ömer Dokcan konuya ilişkin açıklamasında, “Akşam saatlerinde iş yerinde çalışırken böyle bir sipariş geldi.

Bize müşteriler online olarak sipariş verir ve bizim kasadan çıkan fişin üzerinde müşteri siparişi ne yazdıysa o gözükür. Üzerinde normalde istediği pizzaların isimleri yazılmalıydı. Dün akşam da yine sipariş kasası çalıştı ve kasadan çıkan fişi görünce şoke oldum. Muhtemelen sahte isim ve telefonla sipariş verilmiş ama istek bölümünde yazdığı yazı beni şoke etti” dedi.

Mesajda, "FİLİSTİNLİLERE ÖLÜM! TÜM MÜSLÜMANLARA ÖLÜM! YAŞA İSRAİL!" yazıyordu.

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