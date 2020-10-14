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Dünya Sipariş ettiği pizzanın içinden jilet çıktı
Dünya

Sipariş ettiği pizzanın içinden jilet çıktı

ABD’de pizza siparişi veren bir kişi yiyeceğinin içinden jilet çıkınca dehşete düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 04:39:00 -
Sipariş ettiği pizzanın içinden jilet çıktı

Amerika'da Maine eyaletindeki Saco ilçesinde pizza siparişi veren bir müşteri, hamurda jilet olduğunu fark etti. Söz konusu durum üzerine müşteri polisi aradı. Müşterinin ihbarı üzerine pizzacıya giden polis, hamurun başka bir şirket tarafından pizzacıya gönderildiğini öğrendi ve o şirketin güvenlik kameralarını inceledi.

Nicholas Mitchell adlı bir çalışanın, pizza hamurlarına jilet koyduğunu gören polis, Mitchell’i gözaltına aldı. Mitchell’in hamurlara neden jilet koyduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.

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