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Dünya

Şinzo Abe açıkladı! Japonya çağrıda bulunacak

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgını karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:10:00 -
Şinzo Abe açıkladı! Japonya çağrıda bulunacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs pandemisi sürecini yönetmedeki başarısı dünya genelinde tartışma konusu olurken, konuyla ilgili bir açıklama da Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den geldi.

Dün online olarak katıldığı bir programda konuşan Abe, Japonya'nın DSÖ'nün koronavirüs pandemisi karşısındaki ilk tepkisi hakkında soruşturma yapılması için çağrıda bulunacağını bildirdi.

"Japonya, Avrupa Birliği (AB) ile birlikte adil, bağımsız ve kapsamlı bir inceleme yapılmasını önerecek" diyen Abe, teklifin DSÖ Genel Kurulu'nda yapılacağını belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi de ülkesinin söz konusu soruşturma çağrısı için uluslararası camiaya katılacağını, soruşturmanın bağımsız bir organ tarafından yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Uluslararası toplumda virüsün tam olarak nereden geldiği ve ilk tepki hakkında çok fazla tartışma var" diyen Motegi, "Kapsamlı bir soruşturmanım bağımsız bir organ tarafından yapılması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü eleştirilerin odağında

DSÖ, Çin'in salgını başlangıç döneminde önleyebilecek kritik bilgileri dünya kamuoyundan sakladığına yönelik iddialarla birlikte 'ihmal' eleştirilerinin hedefi olmuş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise suçlamaları reddederek dünya genelinde 300 bini aşkın ölüme yol açan virüsü siyasallaştırmama çağrısında bulunmuştu.

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