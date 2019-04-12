0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti

- Vefat eden Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, sarı-lacivertli formayla 330 maçta 162 gol kaydetti- İtalya'da Fiorentina, Venezia ve Lazio'da oynayan Can Bartu, "Sinyor" lakabını aldı- Can Bartu, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu oldu- Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirmeleriyle hafızalara kazındı

12 Nisan 2019 Cuma 02:01
"Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti


İSTANBUL (AA) - Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Can Bartu, 30 Ocak 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Spora Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başlayan Can Bartu, sarı-lacivertlilerin genç takımında futbol takımında yeşil sahalara adımını attı.

Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu.

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi.


- 6 yıl İtalya'da oynadı


Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.

1961-1962 sezonunda Fiorentina (14 maç, 2 gol), 1962-1963 sezonunda Venezia (30 maç, 8 gol), 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina (10 maç), 1964-1967 yıllarında ise üç sezon Lazio'da (46 maç, 4 gol) oynayan Can Bartu, burada "Sinyor" lakabını aldı.


- Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu


Can Bartu, Fiorentina'da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu unvanını aldı.

Sinyor, Fiorentina'nın Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İspanya'nın Atletico Madrid ile 10 Mayıs 1962'de İskoçya'nın Glasgow kentinde oynadığı final maçında forma giydi ve Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu oldu.


- 330 maçta 162 gol


İtalya'da 6 yıl oynadıktan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Sinyor, 1970 yılında jübile yaptı.

Can Bartu, sarı-lacivertli formayla 330 maçta 162 gol kaydetti.


- Milli takımın kalesine geçti


A Milli Futbol Takımı formasını 26 kez giyen Can Bartu, 6 gol kaydetti.

Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takım kalesine geçen Can Bartu, 85. dakikada Ahmet Berman'ın ters vuruşuyla bir gol yedi. Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem gol yiyen tek futbolcu oldu.

Can Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi. Can Bartu, jübile maçında kısa bir süre sarı-kırmızılı formayla oynarken, Metin Oktay da sarı-lacivertli formayı giydi.

Türk spor tarihine futbol ve basketbolda milli formayı giymiş tek sporcu olarak geçen Can Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol maçında 32 sayı kaydetti.

Can Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı.

Fenerbahçe Kulübünün, 25 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun önerisiyle yapılan oylama sonucunda Samandıra Kamp Merkezi'ne Can Bartu'nun ismi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 02:01
  1. Can Bartu
  2. Futbol
  3. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftar gruplarından Can Bartu için başsağlığı mesajı
    1. Taraftar gruplarından Can Bartu için..
    2. Sudan'da dünkü gösterilerde 13 kişi..
    3. 4 ile yeni müftü atandı
    4. BBDSO'dan "Griffiths-Hallynck" konseri
    5. "Sinyor" Can Bartu hayatını kaybetti
    6. Bakan Kasapoğlu'ndan Can Bartu için..
    7. CHP aradaki oy farkını açıkladı!
    8. Vatandaştan 'süresiz nafaka' yorumu!
    9. Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu..
    10. Can Bartu hayatını kaybetti
    11. Çalıp ormanlık alanda saklamışlar!
    12. Van Persie'den Fenerbahçelileri..
    13. Şampiyon güreş takımı Ankara’ya döndü
    14. Irak'tan ABD'nin kararına ilişkin..
    15. Hafter'in savcısından UMH Başkanı..
    16. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi,..
    17. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun..
    18. Fenerbahçe Kulübü’nün efsane..
    19. Menderes Türel: Bir sürü iftira..
    20. Darbeci Hafter'e şok! Geri alındı
    21. Yasağa rağmen halk hala Sudan..
    22. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını..
    23. Uluslararası Af Örgütünden AA foto..
    24. Katar'dan Sudan açıklaması: Halkın..
    25. İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği..
    26. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından..
    27. Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü
    28. "Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi..
    29. Datça’da tanrıça heykellerine saldırı
    30. Malatya’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’