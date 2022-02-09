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Aktüel Sinyal vermeye başladı! Valilik uyardı
Aktüel

Sinyal vermeye başladı! Valilik uyardı

Bartın'da sağanak yağışlar sonrası tam doluluk seviyesine ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılacağı duyurularak uyarıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:55:00 -
Sinyal vermeye başladı! Valilik uyardı

Bartın'da sağanak yağışlarla beraber kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kalınlığı 1,5 metreyi aşan karların hızla erimesi sonucu barajlar tam doluluk oranına ulaştı.

Bartın Valiliği tarafından kentte yağışların devam edeceğinin beklendiği ve tam doluluk seviyesine ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılacağı duyurularak uyarıda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde eriyen kar suları ve aşırı yağış nedeniyle barajlar doluluk seviyesine ulaşmış olup yağışların devam etmesi beklenmektedir. Bu kapsamda; Kirazlıkköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarımızdan su tahliyesi yapılacak olup dere yataklarında su seviyesi yükseleceğinden vatandaşlarımızın dere yatakları kenarlarına yaklaşmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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