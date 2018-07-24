Sinüzit neden ağrı yapar?

Sinüzitlerin büyük çoğunluğu tıbbi olarak tedavi edilebilmektedir. Sinüzütin göz ve beyin kısmına yayılması oldukça nadirdir. Sinüzit akciğer rahatsızlıklarına da neden olur. Bu nedenle sinüzit iltihaplanmaları, bronşit, öksürük ve astım gibi rahatsızlıkları tetikleyebilmektedir.

Sinüzit, soğuk algınlığı ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Burun örtüsünün şişmesinden dolayı burunun içerisindeki mukoza oranı artar. Böylece, yanaklarda, yüzde, alında ve göz çevresinde baş ağrısı meydana gelir. Sinüsteki mukozanın mikroplanması nedeniyle baş ağrısının oluşumuna neden olur.

Sinüs ağrısının görüldüğü bir diğer durum ise uçak yolculuklarında görülür. Özellikle soğuk algınlığı ve aktif alerjisi olan kişiler bu durumla daha sık karşılaşır. Bu ağrıya vakum ağrısı da denilmektedir. Sinüzit ağrıları genelde migren ağrısı ile karıştırılabilmektedir. Fakat sinüzit ağrıları, daha az şiddetlidir ve bulantı, kusma gibi rahatsızlıklara neden olmaz.

Sinüzit baş ağrısı ile birlikte burun akıntısına da neden olur. Bu rahatsızlıkta genelde burun akıntısı tek tarafta meydana gelir. Bazı sinüzit hastalarında ses kısıklığı da görülmektedir.

Sinüzit rahatsızlığı baş ağrısı nedeniyle yorgunluğa ve halsizliğe de neden olur. Ateş yükselmesi, göz ve alın bölgesinde şişlikler de ileri sinüzit vakalarında görülebilmekedir.

Sinüzit hastalığının başlıca neden olan soğuk algınlığı, rüzgarlı veya soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkılmasından dolayı meydana gelebilmektedir. Üst solunum yollarının enfeksiyon kapması ile birlikte sinüzit hastalığı ilerleyebilmektedir.

Bununla birlikte aşırı kirli havalar, klimalı ortamlar ve çok kuru havalar da sinüziti olan kişilerin rahatsızlığının tekrar görülmesine neden olur.

Sinüzit tedavisinde genelde antibiyotikler kullanılmaktadır. Özellikle akut sinüzitlerinde bakterileri yok etmek için ilaç tedavisi uygulanır. Burun tıkanıklığına neden olan sinüzitlerde ise burun açıcı spreyler, nemlendirici ve kortizon içeren spreyler kullanılabilmektedir.

Sinüzit tedavisinde çok nadir olarak cerrahi müdahale yapılmaktadır. Kist ve barosinüzit durumlarında ameliyat uygulanmaktadır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.