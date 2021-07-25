Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Aşılama Çin aşısı olan Sinovac ile başladı. İki doz Sinovac olan sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne ise 3.doz aşı hakkı tanındı. Vatandaşlar bu kararın ardından ‘Sinovac koruyucu mu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Sinovac deltaya karşı koruyucu mu? 3 doz Sinovac etkili mi?

Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal, Habertürk canlı yayınında konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünal, inaktif aşılarda 3, mRNA aşılarında ise 2 dozun yeterli olduğunu belirtti. Ünal, 3.doz Sinovac’ın delta varyanta karşı etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca ünal, hastalığı geçirenlerde oluşan antikorun 2 doz Sinovac kadar yüksek olduğunu bu sebeple iyileşenlerin tek doz BioNTech veya Sinovac yaptırmalarının yeterliği olduğunu belirtti.

Aynı yayında konuşan Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, aşıların son derece önemli olduğunu Sinovac olan sağlık çalışanlarından şubat ayından bu yana vefat haberi gelmediğini bu sebeple aşıların ölümden koruduğunu ifade etti. Uzmanlar, aşı olanların hasta olabileceğini ancak aşı sayesinde grip gibi koronayı hızlı atlattıklarını ifade etti.